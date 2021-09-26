Публицист Кимаковский назвал «безумными» слова Арестовича о военном паритете ВСУ и ВС РФ

Москва, 26 сентября. Самонадеянные высказывания советника президента Украины Алексея Арестовича о сравнимости военных сил Москвы и Киева возмутили публициста Игоря Кимаковского.

Ранее Арестович заявил, что российская армия не обладает значимым превосходством над Вооруженными силами Украины (ВСУ), о чем якобы осведомлены генералы ВС РФ, напомнил Кимаковский в интервью изданию «ПолитЭксперт». Публицист назвал подобные измышления «полностью безумными» и поставил под сомнение умственную адекватность советника президента Украины.

«Такого рода высказывания, не подкрепленные фактами, сравнительными таблицами, анализом структур и качества вооружения выглядят комично и нелепо», — подчеркнул Кимаковский.

Эксперт отметил, что по сравнению с 2014 годом ВСУ действительно достигли определенного прогресса, особенно в плане наличия обученного резерва и роста численности боевых подразделений. Однако сравнивать украинскую армию с российской по боевому потенциалу попросту некорректно. Это очевидно уже из-за полной деградации предприятий оборонно-промышленного комплекса в соседней с РФ стране, резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ массово оставляют позиции в зоне внутриукраинского конфликта и возмущены снижением своего денежного довольствия.