Аналитики NetEase назвали Индию гарантом ненападения США на Россию

Пекин, 26 сентября. Индия является преградой, стоящей на пути возможного вооруженного конфликта между Россией и Соединенными Штатами, уверены военные аналитики из Китая.

Отношения между Москвой и Вашингтоном уже давно пребывают не в самом лучшем состоянии, однако две стороны никогда не встречались друг с другом на полях сражений в рамках открытых войн, напомнили авторы китайского издания NetEase, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их мнению, несмотря на высокую напряженность ситуации, Россия и США едва ли в ближайшем будущем могут перейти к вооруженному противостоянию.

Американцев удерживает от начала войны с РФ наличие у Москвы ядерного арсенала, так как никто не хочет нападать на государство, располагающее подобным вооружением, считают эксперты. Тем не менее, это не единственный сдерживающий фактор, подчеркнули журналисты. По их мнению, Соединенные Штаты опасаются конфликта с Россией из-за Индии, имеющей серьезный геополитический вес и большую численность населения. Авторы публикации подчеркнули, что многие государства стремятся выстроить конструктивные отношения с Нью-Дели.

Между США и Индией сложились партнерские отношения, однако Нью-Дели сотрудничает также и с Москвой еще со времен СССР, напомнили эксперты. Они отметили, что американцев изрядно злит тот факт, что индийцы закупаются российским вооружением. По словам аналитиков, Соединенные Штаты опасаются атаковать Россию, так как боятся того, что Индия в таком случае может выступить на стороне РФ, круто переломив баланс сил не в пользу Вашингтона.

«Даже если Россия и США окажутся на грани конфликта, то он все равно не начнется. Причиной тому является Индия», — назвали Индию гарантом ненападения Соединенных Штатов на РФ эксперты из КНР.

Ранее журналисты из Индии рассказали, как индийским пилотам на Су-30МКИ удалось отразить атаку летчиков из Пакистана, пилотировавших F-16. По их словам, пакистанцы ударили по истребителям ВВС Индии крылатыми ракетами, однако индийцам удалось уничтожить боеприпасы и перейти в контратаку, заставив противников бежать.