Гарик Харламов каждую ночь зовет Сергея Бурунова в Comedy Club

Москва, 26 сентября. Актер театра и кино Сергей Бурунов заявил, что шоумен Гарик Харламов не может смириться с его отказом прийти на съемки Comedy Club. Он звонит с этим предложением даже ночью.

Сергей Бурунов сделал исключение и принял предложение Гарика Харламова поучаствовать в другом проекте. Он стал гостем YouTube-шоу юмориста, которое тот ведет вместе с Тимуром Батрутдиновым. Но после съемок убедился, что такой формат ему совершенно не подходит. Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки» заявил, что шутить не его профессиональная обязанность.

«Дело в том, что на таких шоу я не совсем понимаю, как себя вести, что я должен делать. И от этого мне дискомфортно. Нужно что-то отдавать, быть в процессе, шутить, общаться. Постоянно нужно что-то такое: э-ге-гей! Не мое это», — подытожил в беседе с Teleprogramma.pro Бурунов.

Актер отметил, что Гарик Харламов не может смириться с отказом и продолжает «мучить» его звонками. Шоумен не стесняется нарушать покой знаменитого приятеля даже в ночное время. Он продолжает приглашать Бурунова на Comedy Club.

Сергей Бурунов некоторое время назад решил провести эксперимент и отказался от сахара. Актер похудел на девять килограммов и остался собой доволен.