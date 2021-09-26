Экс-участница «Дома-2» Саша Черно показала первые шаги маленького сына

Москва, 26 сентября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», блогер Саша Черно поделилась с поклонниками радостной новостью — годовалый сын звезды совершил первые самостоятельные шаги.

Черно опубликовала видео с малышом на своей странице в Instagram. На кадрах сидящий на диване отец ребенка, экс-участник телестройки Иосиф Оганесян, поправляет кофту сына, стоящего перед ним. Затем мужчина убирает руки, и мальчик начинает медленно идти к игрушкам. Сделав несколько шагов, малыш садится на пол.

Похоже, звездные родители давно ждали, когда их сын пойдет самостоятельно. На видео Оганесян очень эмоционально отреагировал на это событие и продемонстрировал большую радость.

«Наконец-то пошел!!!» — подписала кадры Черно.

Поклонники поздравили бывшую участницу «Дома-2» с первыми шагами маленького сына. Некоторых подписчиков блогера растрогал ролик с мальчиком и отцом.

«Я прослезилась! Это так мило — вспоминаю своего сыночка и первые шаги»; «Просто всему свое время! Мои поздравления! С первыми самостоятельными шажочками!!!»; «Реакция отца бесценна»; «Он и сам не понял, что пошел без поддержки», — написали комментаторы.

Ранее Саша Черно призналась, что резко прибавила в весе. По словам знаменитости, она набрала почти десять килограммов за неделю.