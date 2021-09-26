Снайперы ВВО отработали навыки скоростной стрельбы на учениях в Забайкалье

Чита, 26 сентября. Военнослужащие стрелкового подразделения Восточного военного округа (ВВО) освоили навык скоростной стрельбы из снайперских винтовок на полигоне в Забайкалье.

Согласно информации Минобороны РФ, более 100 снайперов ВВО прошли специальный курс по скоростной стрельбе под руководством офицеров и опытных военнослужащих.

Отмечается, что стрельба велась из винтовки СВ-98 и снайперской винтовки Драгунова как в светлое, так и в темное время суток. Солдаты имели возможность потренироваться одиночно и в составе снайперский пар.

Во время занятий особое внимание уделялось огневой подготовке, маскировке и совершенствованию тактической выучки. Снайперы ВВО отрабатывали навыки бесшумного обхода сторожевых застав и блокпостов, после совершая скрытые переходы на большие расстояния.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России и Федерация армейской тактической стрельбы подписали соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что предметом данного соглашения стало взаимодействие сторон по развитию военно-прикладного вида спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» в ВС РФ.