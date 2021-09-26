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Пропавший в Брянской области грибник найден мертвым
Происшествия
Пропавший в Брянской области грибник найден мертвым
pixabay.com  /  Kromdahl

Брянск, 26 сентября. Волонтеры сообщили, что пропавший в Брянской области 69-летний грибник найден мертвым. Он не выходил с родными на связь с 19 сентября.

Пенсионер отправился в лес в Жуковском районе и перестал выходить на связь 19 сентября. Полиция и волонтеры искали его две недели. Сообщалось, что мужчина заблудился в лесу между деревнями Гришина Слобода и Велея. Сегодня поиски завершились. Волонтеры сообщили, что нашли тело грибника.

Тем временем Подмосковье потрясла страшная новость. Сегодня стало известно о гибели супругов после употребления в пищу грибов, которые они собрали в лесу. Их тела были обнаружены в квартире. Дочь подтвердила, что родители накануне делали заготовки на зиму. Все банки с грибами изъяли для проведения экспертизы.

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