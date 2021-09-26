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Ученые из Университета Уэльса развеяли миф о силовых тренировках и похудении

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 20:37
Общество
Ученые из Университета Уэльса развеяли миф о силовых тренировках и похудении
pixabay.com  /  Ryan Qualls

Сидней, 26 сентября. Одним из самых известных мифов в спорте является то, что похудению способствуют только аэробные тренировки, однако силовые упражнения также помогают сбросить лишний вес.

К такому выводу пришли ученых из Университета Нового Южного Уэльса. Специалисты выяснили, что подъем железа даже без аэробных тренировок помогает сжечь около 1,4% жира в организме.

Ученые проанализировали более 50 научных работ с измерениями тела после силовых тренировок. В экспериментах принимали участие 3 тыс. человек, которые занимались в спортзале 2 раза в неделю по 45-60 минут.

Программы силовых тренировок длились пять месяцев. Участники исследований потеряли 1,4% жира, что составляет 500 грамм от всей массы тела человека. Однако ученые подчеркивают, что наиболее эффективным способом похудения является полноценное питание и аэробные физические нагрузки.

Недавно диетолог Елена Кален перечислила пять распространенных мифов о похудении, которым не стоит доверять в погоне за стройной фигурой.

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спортзал тренировка похудение
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