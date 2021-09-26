Уходит эпоха: путь Ангелы Меркель в большой политике

В Германии завершается целая эпоха: спустя 16 лет 67-летняя Ангела Меркель покидает пост федерального канцлера страны. Пока в Германии проходят выборы, по итогам которых на четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Меркель, рассказываем о пути сильной женщины и талантливого политика.

Детство и юность

Ангела Доротея Каснер (в девичестве) родилась 17 июля 1954 в ФРГ, в городе Гамбурге, в семье Хорста Каснера, имевшего польские корни и онемечившего фамилию Казмерчак, и Герлинды Каснер. Спустя несколько недель после рождения дочери супруги Каснер переехали в ГДР. Вскоре у Ангелы появились брат Маркус (1957) и сестра Ирена (1964). В 1961 году девочка пошла в политехническую школу. Там она была неприметной, но демонстрировала выдающиеся успехи в учебе, особенно в математике. В 1973 году Ангела поступила на физический факультет Лейпцигского университета им. Карла Маркса. После окончания обучения Ангела получила отказ в трудоустройстве от Высшей технической школы Ильменау и переехала со своим первым супругом Ульрихом Меркелем в Берлин. Ангела получила работу в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. На работе Меркель активно участвовала в политической жизни: являлась членом районного комитета ССНМ и секретарем по агитации и пропаганде.

Политическая карьера

В 1989 году пала Берлинская стена. Пока обычные граждане радовались воссоединению, политические элиты формировали новые объединения. Небольшую ставку получила и Ангела — в партии «Демократический прорыв». Благодаря своей самоотдаче, большой работоспособности и дисциплине Меркель постепенно двигалась вверх по политической карьерной лестнице. В демократически избранном правительстве женщина получила должность заместителя пресс-секретаря. Эта работа позволила ей сопровождать премьер-министра Лотара де Мезьера в заграничных визитах. На карьеру Ангелы огромное влияние оказал немецкий политик Гельмут Коль. Будучи канцлером, Коль разглядел в 35-летней женщине неиссякаемый потенциал. Благодаря поддержке Коля Меркель продвигалась в политике, не имея собственных связей в этой сфере.

bundeskanzlerin.de /

В декабре 1990 года Ангела стала депутатом бундестага, а уже в начале 1991-го получила портфель министра по делам женщин и молодежи. Через несколько лет Меркель возглавила Министерство окружающей среды ФРГ, проработав на этой позиции до 1998 года. В апреле 2000 года Меркель возглавила ХДС, а уже в 2005 году была избрана федеральным канцлером — первой женщиной на этом посту.

Чего добилась Меркель, будучи канцлером

За 16 лет при Ангеле Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом Европы. Немцы души не чаяли в Ангеле, называя ее Mutti, то есть мамочкой. Меркель в короткие сроки добилась стабильной экономической ситуации в стране, отсутствия бюджетного дефицита и признания в Евросоюзе. С первых дней пребывания в должности канцлера Меркель совершенствовала федеративную систему, боролась с безработицей и развивала рынок труда, делала все возможное, чтобы улучшить финансовую политику страны. Ангела Меркель неоднократно признавалась самой влиятельной женщиной мира, что обоснованно — особый статус шел Меркель и всей Германии только на пользу.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В Кремле надеются на преемственность дипломатии ФРГ в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера. Представитель Кремля Дмитрий Песков также посоветовал дождаться итогов выборов в бундестаг, а уже после них обсуждать различные вопросы.

Ранее сообщалось, что в Германии 26 сентября проходят выборы в бундестаг. Правом голоса обладают около 60,4 млн жителей страны.