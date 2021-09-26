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Бойцы РХБЗ использовали аэрозольную маскировку в ходе учений на полигоне Мулино

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 20:31
Армия
Бойцы РХБЗ использовали аэрозольную маскировку в ходе учений на полигоне Мулино
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 26 сентября. Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) отработали применение средств аэрозольной маскировки.

Учения подразделений РХБЗ гвардейской танковой Краснознаменной армии прошли на полигоне Мулино, сообщили представители пресс-службы ЗВО.

«Свыше 20 дымовых машин ТДА-2К и ТДА-3 обеспечили маскировку танковых подразделений на марше механизированной колонны. Густая дымовая завеса помогла скрыть более 35 танков Т-72Б3», — отмечается в опубликованном релизе.

Аэрозольная завеса непроницаема не только для визуального обнаружения боевой техники, но и для ее сканирования с инфракрасном диапазоне, сообщила пресс-служба ЗВО. Ранее сообщалось о крупных учениях расчетов РСЗО «Ураган» и «Град» в Калининградской области, с уничтожением командного пункта условного противника в ходе боевых стрельб.

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учения зво рхбз
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