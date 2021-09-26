Поклонники сравнили Полину Гагарину в бикини с Анастасией Волочковой

Москва, 26 сентября. Певица Полина Гагарина опубликовала в Сети свежее фото в бикини и тут же нарвалась на критику со стороны фанатов. Пользователи Сети сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.

Подписчики Гагариной обратили внимание певицы, что она стала часто позировать полуголой перед камерой. Некоторые фолловеры отметили, что исполнительнице хита «Драмы больше нет» наоборот нужно скрывать свою худому. По их мнению, Гагарина выглядит болезненно, а поведением напоминает им Волочкову.

«Спели чудесный концерт, переключились, подзарядились солнышком и снова в бой», — написала Гагарина под фото, где позирует в бикини на морском берегу.

Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию. Некоторые из них предложили исполнительнице сходить в ресторан и плотно покушать, чтобы выглядеть аппетитнее.

«Полиночка, ты такая худая. Одни кости и кожа»; «Еще одна Волочкова. Зачастила с голыми фотками»; «Полина, прекращай»; «Вид такой, что покормить хочется»; «Ну и что здесь красивого? Маслы на песке», — написали фанаты.

Гагарина предпочла проигнорировать замечания незнакомцев относительно своей внешности. Ситуацию с разводом она также не комментирует. После иска Дмитрия Исхакова она опубликовала пост с перечислением нелюбимых мужских качеств.