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Пропавшая в Саратове пенсионерка в варежках найдена живой
Происшествия
Пропавшая в Саратове пенсионерка в варежках найдена живой
пресс-служба Музея варежки

Саратов, 26 сентября. Саратовские волонтеры прекратили поиски 79-летней пенсионерки. Она обнаружена живой.

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что поиски 79-летней жительницы областного центра завершены. Пожилая женщина ушла из дома 22 сентября и пропала без вести.

Сообщалось, что исчезнувшая бесследно женщина была одета в бирюзовое пальто, серые брюки, блестящий платок и варежки. Известно, что она найдена живой и невредимой. О причинах случившегося не сообщается.

Тем временем пропавшую жительницу Тульской области нашли мертвой спустя полгода после начала поисков. Женщина в день своего исчезновения находилась на территории местной базы отдыха, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полицейским. Позже ее тело было найдено. Следователи ищут преступника.

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саратов пропала жива
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