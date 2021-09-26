Представитель социал-демократов в ФРГ Шольц назвал данные экзитполов успехом

Берлин, 26 сентября. Глава Социал-демократической партии (СДПГ) Германии Олаф Шольц заявил, что удовлетворен данными экзитполов на выборах в бундестаг.

Телеканал ZDF ранее опубликовал первые данные экзитполов. Согласно сведениям, Социал-демократическую партию Германии поддержали 26% избирателей. Второе место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 24%.

Шольц, комментируя соответствующую информацию, заявил, что удовлетворен данными экзитполов. По словам политика, он рад исходу выборов и назвал итоги успешными.

Избирательные участки в Германии закрылись в 19:00 по московскому времени. Голосование на выборах в бундестаг прошло с соблюдением антиковидных мер. Гражданам помимо паспорта необходимо было иметь медицинскую маску.