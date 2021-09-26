Гадалка предсказала Филиппу Киркорову, что он проживет еще 20 лет

Москва, 26 сентября. Король эстрады Филипп Киркоров на выставке познакомился с предсказательницей, которая гадает на картах Таро. Певец воспользовался случаем и расспросил гадалку о своем будущем.

Исполнитель стал куратором выставки в галерее своего друга, художника и дизайнера Андрея Бартенева. На мероприятии состоялась презентация серии работ молдавского художника Алексея Гурского. Он изобразил звезд шоу-бизнеса в образах героев романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Самый таинственный персонаж — Воланд — достался Киркорову.

Поп-король произведение художника оценил, однако признался, что «далек от этой чернухи». По словом артиста, всю жизнь он избегал темы нечистой силы и злых духов, но это не уберегло от мистических инцидентов. Он признался, что после роли Черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» у него начались сильные проблемы со здоровьем.

Несмотря на такую позицию, Киркоров не упустил возможности пообщаться с гадалкой, которая оказалась в галерее. Он поинтересовался у предсказательницы, сколько он еще проживет. Ведунья уверила поп-короля, что в течении ближайших 20 лет о смерти он может не думать. Цифры исполнителя очень обрадовали. По его словам, 20 лет — идеальный вариант, ведь ему совершенно не хочется «чтобы все умерли, а он один жил».

Собственный портрет в образе Воланда Киркоров все-таки забрал к себе домой и даже поселил его в гостиной. К большому удивлению артиста, произведение оказало мистическое влияние на его жизнь.