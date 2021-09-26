Глава МИД Италии заявил, что НАТО крепчает вместе с Европой

Рим, 26 сентября. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что усиление армий Европы сделает сильнее Североатлантический альянс. При этом общеевропейская оборона не может конкурировать с США.

Об этом Ди Майо заявил в воскресенье в эфире третьего канала Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации. По его мнению, создание общеевропейской обороны, которая будет соперничать с американской — мертворожденный проект. Европе пора отказаться от иллюзий о возможности действовать в одиночку в современных реалиях. Зато усиление армий стран Евросоюза позитивно скажется на всем блоке НАТО.

«В нынешнем мире самодостаточность, стремление к действиям в одиночку — иллюзия», — заявил руководитель итальянской дипломатии.

Дискуссия о возможности появления общеевропейского военного блока ведется уже 70 лет, в течение которых предлагались различные концепции: «европейское оборонительное сообщество», «еврокорпус», «боевые группы ЕС», «армия ЕС» и «силы быстрого реагирования ЕС». Пока ни один из этих проектов не был реализован, поскольку этому препятствовал Вашингтон, опасающийся ослабления влияния в Европе.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что оборонный блок США, Австралии и Великобритании является не просто военным, но еще и агрессивным союзом, который направлен против Китая и России.