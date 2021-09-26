Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 21:50
21:44
Происшествия
Жертвой лобового столкновения легковушек под Тамбовом стал один человек
21:44
Происшествия
Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС
21:40
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с предпринимателями развитие малого и среднего бизнеса
21:40
Общество
Морские пехотинцы вызволили тонущую машину и спасли водительницу в США
21:38
Происшествия
Геологическая служба США сообщила о подземных толчках у побережья Филиппин
21:36
Весь мир
Власти Мали создадут военную академию для старших офицеров
21:35
Спорт
«Краснодар» вдевятером разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ
21:32
Политика
Посол Нечаев: Россия готова работать с любым правительством Германии
21:29
Весь мир
Глава переходного военного совета Чада посетил с рабочим визитом Республику Конго
21:26
Армия
Спецназ Тихоокеанского флота ВМФ РФ на Камчатке отразил атаку «диверсантов» в ходе учений
Все новости

Стагфляция захлестнула рынок недвижимости США
Весь мир
Стагфляция захлестнула рынок недвижимости США
Global Look Press  /  Hans Blossey / imageBROKER.com

Вашингтон, 26 сентября. Аналитики американского рынка недвижимости бьют тревогу: продажи новых домов для одной семьи рухнули за год почти на четверть.

По итогам августа продажи новых домов сократились на 24,3% — до 740 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения США.

Согласно данным, уровень продаж остается намного ниже пика, который пришелся на период 2002 — 2007 годов, что приводит к появлению огромного количества непроданных домов. Аналитики отчасти связывают сложившуюся ситуацию с начавшимся ростом объемов строительства многоквартирных домов.

В то же время существенный вклад в падение спроса внес рост стоимости домов: на сегодняшний день средняя стоимость покупки дома в США составляет 390 тыс. долларов. При этом исследователи указывают, что ценовая категория «до 200 тыс. долларов» практически перестала существовать. При этом упали продажи в самых доступных сегментах рынка: на дома стоимостью до 300 тыс. долларов приходилось всего 29% от общего объема продаж, по сравнению с 35% в августе 2020 года и 42% в августе 2019 года; на сегмент домов стоимостью 300 — 400 тыс. долларов приходилось 19% от общего объема продаж.

Вместе с этим объемы продаж в более дорогих сегментах выросли: на дома стоимостью более 400 тыс. долларов приходилось 51% продаж, из них около трети пришлось на недвижимость дороже полумиллиона долларов.

Аналитики отмечают, что рост цен на недвижимость не в последнюю очередь связан с удорожанием строительства. Согласно данным Министерства торговли, затраты на строительство домов, без учета стоимости земли и других, не связанных непосредственно со строительством затрат, в августе выросли на 12,8% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым ростом затрат на строительство в годовом исчислении с 1979 года. Отмечается, что рост цен произошел по всем категориям стройматериалов, однако лидерами стали пиломатериалы, сталь и поливинилхлорид.

«Байденфляция»: за чей счет экономика США восстанавливается после первого удара пандемии
 / Федеральное агентство новостей

Из отрасли поступают сообщения о дефиците всех видов материалов: окон и дверей, стальных балок, изоляции, бытовой техники, кровельных материалов, медной проводки, крепежа, сантехники, что еще больше разогревает цены на них, что в конечном итоге отражается на стоимости домов.

В связи с этим в настоящее время в США наблюдается стремительный рост продаж недостроенных домов. Согласно статистике 90,5% выставленных на продажу домов либо не достроены, либо вовсе не начаты, что связано с увеличением издержек и падением спроса. Сообщается, что общее количество непроданных домов в разной степени готовности, выросло до 378 тыс. единиц, что является максимальным показателем с октября 2008 года.

Ситуация на рынке жилья США может показаться абсурдной: цены растут, несмотря на отсутствие спроса. А спрос падает в то же самое время, когда в стране наблюдается дефицит жилплощади: согласно данным исследования крупнейшего в стране ипотечного агентства FreddieMac, в 2020 году в Штатах наблюдался жилищный дефицит почти 4 миллионов домов. На этом фоне в стране формируется поколение людей, которые вынуждены в зрелом возрасте жить с родителями. Рекордными темпами растет число американцев, живущих в кемперах — домах на колесах и просто на улице.

Инвестиционные фонды уничтожают средний класс в США
 / 

Росту цен способствует заход на рынок жилой недвижимости крупных финансовых фондов, которые скупают дома, чтобы затем сдавать их в аренду. Иногда инвестиционные фонды выкупают целые кварталы, особенно, если речь идет о престижных районах с развитой инфраструктурой.

В целом ситуацию на рынке недвижимости США можно охарактеризовать как стагфляцию: с одной стороны, строительная отрасль испытывает серьезное ценовое давление из-за возросших издержек, с другой стороны видна стагнация рынка и обвал уровня продаж. Винить в сложившейся ситуации можно безрассудную и безответственную монетарную политику ФРС и американского правительства, которые своими действиями вызвали огромные перекосы в экономике и стимулировали возникновение пузырей в недвижимости и на фондовом рынке, что в итоге привело к разгону инфляции, росту цен и снижении спроса. Результатом стало то, что большинству американцев собственная недвижимость оказалась попросту не по карману.

Необходимо отметить, что при сохранении текущей финансовой политики, ситуация, сложившаяся в недвижимости, очень скоро возникнет практически на всех потребительских рынках США, а в том, что текущая монетарная политика сохранится и дальше — нет никаких сомнений.

«Надежды никакой»: экономист Колташов рассказал, почему США готовятся к повышению базовой ставки
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Стагфляция захлестнула рынок недвижимости США
сша недвижимость стагфляция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru