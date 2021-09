Стагфляция захлестнула рынок недвижимости США

Вашингтон, 26 сентября. Аналитики американского рынка недвижимости бьют тревогу: продажи новых домов для одной семьи рухнули за год почти на четверть.

По итогам августа продажи новых домов сократились на 24,3% — до 740 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения США.

Bidenflation: New Home Prices Up 20% While Sales Are Down 24.3%



The prices of new homes are far higher than they were a year ago and far fewer are being purchased, data from the Census Bureau showed Friday.



