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Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
Политика
Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
Федеральное агентство новостей  /  Антон Зарубин

Берлин, 26 сентября. Парламентские выборы в Германии подошли к концу. Избирательные участки на территории страны завершили свою работу.

Согласно данным exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии и ХДС/ХСС становятся лидерами выборов. Они набрали по 25% голосов. «Зеленых» поддержали 15% граждан, СвДП — 11%.

Ранее стало известно, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель покинула трибуну после объявления результатов голосования. Глава исполнительной власти не произнесла ни слова.

Лидер ХДС/ХСС Армин Лашет призвал избирателей не делать поспешных выводов. Окончательные итоги еще не подведены, уточнил политик.

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