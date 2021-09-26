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Биолог Аграновский объяснил, почему сезонность COVID-19 — это нормально
Общество
Биолог Аграновский объяснил, почему сезонность COVID-19 — это нормально
Федеральное агентство новостей  / 

Коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием, это нормально, заявил в беседе корреспондентом ФАН профессор, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%.

«Переживать нужно по поводу своего здоровья и возможных последствий, если не прививаться. У нас дела очень плохи: с лета высокий уровень заболеваемости и смертности. Сезонность заболевания рано или поздно произойдет — с менее серьезными последствиями, чем сейчас. Это закон любой эпидемии, потому что вирус эволюционирует», — рассказал биолог.

Алексей Аграновский отметил, что ждать нечего, необходимо прививаться. Никто точно не знает, нужно ли будет ревакцинироваться постоянно, сколько времени точно действует первая прививка. Есть только рекомендации, через сколько времени стоит повторять прививку, добавил биолог.

«Антипрививочники возмущаются, мол, что это за прививки, которые нужно делать постоянно. Но так бывает, некоторым вирусам (оспа, полиомиелит) достаточно одной прививки, а иммунитет на другие вирусы бывает не такой стойкий, ничего страшного. Прививки дают определенную защиту», — объяснил собеседник ФАН.

Первичная вакцинация — дело всего общества, а ревакцинация — дело каждого человека, подчеркнул профессор. На данный момент проблема номер один в России — то, что никто не хочет вакцинироваться даже один раз.

Ранее ученые из Университета Хиросимы заявили, что курильщики менее подвержены риску заболеть COVID-19. Однако у вредной привычки больше негативных последствий, чем пользы.

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