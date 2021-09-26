Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок

Токио, 26 сентября. Автопроизводитель Toyota ведет разработку нового компактного седана для индийского рынка, который составит конкуренцию Honda City (аналог Solaris), Volkswagen Vento и Skoda Rapid.

Бюджетная модель от Toyota получит название Belta, сообщило со ссылкой на собственный источник издание GaadiWaadi. В Японии в период с 2005 по 2012 год под таким именем выходил четырехдверный автомобиль от Toyota. На других мировых рынках модель известна как Yaris или Vios.

Toyota Belta представит собой перелицованную версию седана Suzuki Ciaz. Она будет оснащена 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, развивающим 105 лошадиных сил и 138 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой или с 4-диапазонным «автоматом». Из доступного оснащения планируется камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto.

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