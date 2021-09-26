Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы

Киев, 26 сентября. Совмещение военных потенциалов Украины и Польши является возможным и допустимым вариантом развития, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

По его мнению, такой шаг Киева и Варшавы не стоит сбрасывать со счетов. Однако он указал, что для этого сторонам придется проделать отдельную работу.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица выразил надежду на исчезновение границы между странами. Он считает, что государственной границы между двумя странами вообще «не должно быть». В качестве примера дипломат привел государства ЕС, разделение которых, по сути, имеется только на картах. Но сейчас, по его же словам, можно говорить только об увеличении количества переходов на таможнях.

Что касается развития военного потенциала, то Литва, как одна из стран НАТО, решила потратить 677 тысяч евро на оснащение Вооруженных сил Украины бронежилетами и баллистическими поясами.