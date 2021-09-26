Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции

Афины, 26 сентября. России стоит осторожно относиться к сотрудничеству с Турцией, так как Анкара способна отвернуться от партнеров, заявил греческий политолог Пол Антонопулос в статье для InfoBrics.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отворачивается от Вашингтона в сторону Москвы, так как взаимодействие с США все больше заходит в тупик, считает эксперт. Между Вашингтоном и Анкарой «вбит клин» из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и американских истребителей F-35. И ситуация пока не улучшается, пишет «ПолитРоссия».

«Турция вновь обращается к России, чтобы ослабить растущее давление со стороны Запада», — заметил Пол Антонопулос.

Однако Россия должна крайне осторожно подходить к вопросам сотрудничества с Турцией, так как Анкара способна на предательство, подчеркнул политолог.

«Турция может легко вновь повернуться к Западу в надежде получить какое-либо преимущество», — сказал Пол Антонопулос.

Ранее сообщалось, что Анкара намерена приобрести еще одну партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». По словам Эрдогана, Турция будет проявлять суверенитет в области международного военно-технического сотрудничества.