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Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Афины, 26 сентября. России стоит осторожно относиться к сотрудничеству с Турцией, так как Анкара способна отвернуться от партнеров, заявил греческий политолог Пол Антонопулос в статье для InfoBrics.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отворачивается от Вашингтона в сторону Москвы, так как взаимодействие с США все больше заходит в тупик, считает эксперт. Между Вашингтоном и Анкарой «вбит клин» из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и американских истребителей F-35. И ситуация пока не улучшается, пишет «ПолитРоссия».

«Турция вновь обращается к России, чтобы ослабить растущее давление со стороны Запада», — заметил Пол Антонопулос.

Однако Россия должна крайне осторожно подходить к вопросам сотрудничества с Турцией, так как Анкара способна на предательство, подчеркнул политолог.

«Турция может легко вновь повернуться к Западу в надежде получить какое-либо преимущество», — сказал Пол Антонопулос.

Ранее сообщалось, что Анкара намерена приобрести еще одну партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». По словам Эрдогана, Турция будет проявлять суверенитет в области международного военно-технического сотрудничества.

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Все новости / Политика / Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
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