Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 21:50
21:44
Происшествия
Жертвой лобового столкновения легковушек под Тамбовом стал один человек
21:44
Происшествия
Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС
21:40
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с предпринимателями развитие малого и среднего бизнеса
21:40
Общество
Морские пехотинцы вызволили тонущую машину и спасли водительницу в США
21:38
Происшествия
Геологическая служба США сообщила о подземных толчках у побережья Филиппин
21:36
Весь мир
Власти Мали создадут военную академию для старших офицеров
21:35
Спорт
«Краснодар» вдевятером разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ
21:32
Политика
Посол Нечаев: Россия готова работать с любым правительством Германии
21:29
Весь мир
Глава переходного военного совета Чада посетил с рабочим визитом Республику Конго
21:26
Армия
Спецназ Тихоокеанского флота ВМФ РФ на Камчатке отразил атаку «диверсантов» в ходе учений
Все новости

Армия Судана отразила нападение эфиопских сил на район Аль-Фашага
Весь мир
Армия Судана отразила нападение эфиопских сил на район Аль-Фашага
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 26 сентября. Вооруженные силы Судана объявили об отражении атаки эфиопских войск в приграничном районе Аль-Фашага.

В сообщении министерства обороны говорится, что войска Аддис-Абебы попытались вторгнуться на территорию Умм-Баракат, но встретили сопротивление. В итоге им пришлось отступить.

Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил журналистам, что инцидент произошел накануне. Событие, по его словам, продемонстрировало решимость военных защищать государство.

Напряженность на границе между двумя странами обострилась после начала конфликта в северном регионе Эфиопии Тыграй в 2020 году. Хартум ввел войска на свои приграничные территории для обеспечения безопасности земель и защиты граждан.

В июле руководство суданской армии подтвердило, что силы не покинут район Аль-Фашага. Военные останутся на местах в целях осуществления проектов развития.

Власти Аддис-Абебы неоднократно заявляли о своих правах на плодородные земли. Хартум, в свою очередь, имеет все необходимые документы на эти территории. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в сложившейся ситуации и спрогнозировала возможный исход «Битвы за Аль-Фашагу».

Армия Судана отразила нападение эфиопских сил на район Аль-Фашага
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Армия Судана отразила нападение эфиопских сил на район Аль-Фашага
судан аль-фашага
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru