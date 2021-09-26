Армия Судана отразила нападение эфиопских сил на район Аль-Фашага

Хартум, 26 сентября. Вооруженные силы Судана объявили об отражении атаки эфиопских войск в приграничном районе Аль-Фашага.

В сообщении министерства обороны говорится, что войска Аддис-Абебы попытались вторгнуться на территорию Умм-Баракат, но встретили сопротивление. В итоге им пришлось отступить.

Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил журналистам, что инцидент произошел накануне. Событие, по его словам, продемонстрировало решимость военных защищать государство.

Напряженность на границе между двумя странами обострилась после начала конфликта в северном регионе Эфиопии Тыграй в 2020 году. Хартум ввел войска на свои приграничные территории для обеспечения безопасности земель и защиты граждан.

В июле руководство суданской армии подтвердило, что силы не покинут район Аль-Фашага. Военные останутся на местах в целях осуществления проектов развития.

Власти Аддис-Абебы неоднократно заявляли о своих правах на плодородные земли. Хартум, в свою очередь, имеет все необходимые документы на эти территории. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в сложившейся ситуации и спрогнозировала возможный исход «Битвы за Аль-Фашагу».