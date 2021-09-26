Зачем «Талибан» перебрасывает спецназ к границе с Таджикистаном

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Вице-премьер сформированного движением «Талибан»1 (запрещен в РФ) правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны и пригрозил Душанбе последствиями.

«На каждое действие есть противодействие», — сказал он в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Борьба с «угрозой»

При этом накануне замминистра культуры и информации в талибском правительстве Забихулла Муджахид в своем Twitter сообщил, что «десятки тысяч спецназовцев» были переброшены в граничащий с таджикской территорией регион Тахар. По словам представителя радикального движения, данные подразделения были направлены туда для устранения потенциальных угроз.

Судя по снимкам, опубликованным представителем «Талибана», боевики уже активно используют снаряжение, оружие и технику, брошенные в стране после ухода США и НАТО.

تخار کې د اسلامي امارت د منصوري لښکر لسګونه تنه ځانګړي ځواکونه د امنیتي او نورو احتمالي ګواښونو د له منځه وړلو په هدف ځای په ځای شول.



ده ها تن از نیروهای خاص لشکر منصوری امارت اسلامی به هدف از بین بردن تهدید های احتمالی امنیتی و موانع دیگر جای به جای شدند. pic.twitter.com/X5Z2smw1zQ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 25, 2021

Неудобный сосед

Ранее, 23 сентября, в рамках своего обращения к участникам 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Таджикистана Эмомали Рахмон уделил внимание теме сложившейся в Афганистане ситуации. Во время своего выступления он заявил о необходимости сформировать в южноазиатской стране инклюзивное правительство, в которое войдут в том числе и афганские таджики, составляющие порядка 46% от общего числа населения.

Рахмон отметил, что происходящее в соседней стране, имеющем 1400-километровую границу с его государством, создает угрозу стабильности и безопасности.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Приход к власти движения "Талибан", которое Советом Безопасности ООН внесено в список террористических группировок, еще больше усложнил и без того непростой геополитический процесс в регионе», — сказал он.

При этом таджикский президент осудил бесчинства боевиков: убийства, грабежи, угнетение народа и иные правонарушения, а также уделил внимание неблагоприятной гуманитарной ситуации в провинции Панджшер, где до недавнего времени базировались силы сопротивления.

Taliban while agitating The recent remarks by Tajikistan's President

Threaten that Every action has a reaction.We don't allow anyone to interfere in our affairs & Puts Tajik Militants of "Jamaat Ansarullah"

Partially In Charge Of Afghanistan's Kuf Ab, Khwahan, Maimay, Nusay, pic.twitter.com/6MVyNJ8AZz — World Rights Monitoring Center (@WorldBreakingN9) September 26, 2021

Тем не менее Эмомали Рахмон в своем обращении заявлял, что не намерен вмешиваться во внутренние дела соседнего государства, однако настоятельно порекомендовал талибам «определить структуру власти в этой стране путем референдума и с учетом позиции всех граждан».

Не исключено, что нынешние действия «Талибана» стали ответом на заявления таджикского лидера.

Напряженная обстановка

Из всех соседей Афганистана наиболее плохие отношения у талибов складываются в настоящее время именно с Таджикистаном. В то время как Узбекистан и Туркменистан уже ведут переговоры с новым афганским правительством, Душанбе не стремится идти навстречу боевикам и даже косвенно признавать их правительство.

Также СМИ сообщали о том, что на территории республики были предприняты попытки собрать отряды добровольцев, готовых отправиться на помощь Фронту национального сопротивления (ФНС) в Панджшер.

Даже глава повстанцев Ахмад Масуд является этническим таджиком. После взятия региона талибами пошли слухи, что он наряду с другими оппозиционными деятелями бежал в соседнее государство, охотно предоставившее укрытие борцам с талибами. Впрочем, позднее эти сведения были опровергнуты — появилась информация о том, что он скрылся в горах и теперь постоянно перемещается по стране, избегая встреч с боевиками. Насколько эти данные соответствуют действительно, говорить сложно.

При этом есть мнение, что Душанбе тайно поддерживает повстанцев, поставляя им оружие и припасы через провинцию Тахар. Именно это могло стать еще одной из причин появления талибского спецназа у границ. Все эти обстоятельства говорят о том, что соседство двух азиатских государств будет легким.

Как бы то ни было, близкое соседство Афганистана и Таджикистана позволяет радикалам провести в приграничном регионе демонстрацию международному сообществу своей силы — показать вооруженных американской техникой боевиков.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.