Зачем «Талибан» перебрасывает спецназ к границе с Таджикистаном

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Вице-премьер сформированного движением «Талибан»1 (запрещен в РФ) правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны и пригрозил Душанбе последствиями.
«На каждое действие есть противодействие», — сказал он в интервью телеканалу Al-Jazeera.
Deputy Prime Minister of Afghanistan:— TLP World (@tlp_world1) September 26, 2021
“Tajikistan intrudes in our internal affairs, and every action has reaction.” #Afghanistan #Taliban #Kabul #لبیک_پرموشن #ٹی_ایل_پی_پروموشن #امیرمحترم_کورہاکرو pic.twitter.com/p2Cqf6klce
Борьба с «угрозой»
При этом накануне замминистра культуры и информации в талибском правительстве Забихулла Муджахид в своем Twitter сообщил, что «десятки тысяч спецназовцев» были переброшены в граничащий с таджикской территорией регион Тахар. По словам представителя радикального движения, данные подразделения были направлены туда для устранения потенциальных угроз.
Судя по снимкам, опубликованным представителем «Талибана», боевики уже активно используют снаряжение, оружие и технику, брошенные в стране после ухода США и НАТО.
تخار کې د اسلامي امارت د منصوري لښکر لسګونه تنه ځانګړي ځواکونه د امنیتي او نورو احتمالي ګواښونو د له منځه وړلو په هدف ځای په ځای شول.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 25, 2021
ده ها تن از نیروهای خاص لشکر منصوری امارت اسلامی به هدف از بین بردن تهدید های احتمالی امنیتی و موانع دیگر جای به جای شدند. pic.twitter.com/X5Z2smw1zQ
Неудобный сосед
Ранее, 23 сентября, в рамках своего обращения к участникам 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Таджикистана Эмомали Рахмон уделил внимание теме сложившейся в Афганистане ситуации. Во время своего выступления он заявил о необходимости сформировать в южноазиатской стране инклюзивное правительство, в которое войдут в том числе и афганские таджики, составляющие порядка 46% от общего числа населения.
Рахмон отметил, что происходящее в соседней стране, имеющем 1400-километровую границу с его государством, создает угрозу стабильности и безопасности.
«Приход к власти движения "Талибан", которое Советом Безопасности ООН внесено в список террористических группировок, еще больше усложнил и без того непростой геополитический процесс в регионе», — сказал он.
При этом таджикский президент осудил бесчинства боевиков: убийства, грабежи, угнетение народа и иные правонарушения, а также уделил внимание неблагоприятной гуманитарной ситуации в провинции Панджшер, где до недавнего времени базировались силы сопротивления.
Taliban while agitating The recent remarks by Tajikistan's President— World Rights Monitoring Center (@WorldBreakingN9) September 26, 2021
Threaten that Every action has a reaction.We don't allow anyone to interfere in our affairs & Puts Tajik Militants of "Jamaat Ansarullah"
Partially In Charge Of Afghanistan's Kuf Ab, Khwahan, Maimay, Nusay, pic.twitter.com/6MVyNJ8AZz
Тем не менее Эмомали Рахмон в своем обращении заявлял, что не намерен вмешиваться во внутренние дела соседнего государства, однако настоятельно порекомендовал талибам «определить структуру власти в этой стране путем референдума и с учетом позиции всех граждан».
Не исключено, что нынешние действия «Талибана» стали ответом на заявления таджикского лидера.
Напряженная обстановка
Из всех соседей Афганистана наиболее плохие отношения у талибов складываются в настоящее время именно с Таджикистаном. В то время как Узбекистан и Туркменистан уже ведут переговоры с новым афганским правительством, Душанбе не стремится идти навстречу боевикам и даже косвенно признавать их правительство.
Также СМИ сообщали о том, что на территории республики были предприняты попытки собрать отряды добровольцев, готовых отправиться на помощь Фронту национального сопротивления (ФНС) в Панджшер.
Даже глава повстанцев Ахмад Масуд является этническим таджиком. После взятия региона талибами пошли слухи, что он наряду с другими оппозиционными деятелями бежал в соседнее государство, охотно предоставившее укрытие борцам с талибами. Впрочем, позднее эти сведения были опровергнуты — появилась информация о том, что он скрылся в горах и теперь постоянно перемещается по стране, избегая встреч с боевиками. Насколько эти данные соответствуют действительно, говорить сложно.
При этом есть мнение, что Душанбе тайно поддерживает повстанцев, поставляя им оружие и припасы через провинцию Тахар. Именно это могло стать еще одной из причин появления талибского спецназа у границ. Все эти обстоятельства говорят о том, что соседство двух азиатских государств будет легким.
Как бы то ни было, близкое соседство Афганистана и Таджикистана позволяет радикалам провести в приграничном регионе демонстрацию международному сообществу своей силы — показать вооруженных американской техникой боевиков.
1 Организация запрещена на территории РФ.