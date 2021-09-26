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Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
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Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Киев, 26 сентября. Выборы в бундестаг не изменят политику Германии в отношении Москвы и Киева, уверен бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам экс-главы украинского МИД, не стоит ожидать принципиально новой позиции Германии в отношении России и Украины.

«Там есть определенный консенсус и существует возможность привлечь Германию для энергореволюции и энергоэффективности на Украине, чего мы до сих пор, к сожалению, не сделали», — сказал Павел Климкин.

Ранее сообщалось, что немецкие социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг с 26%. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24%.

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