Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева

Киев, 26 сентября. Выборы в бундестаг не изменят политику Германии в отношении Москвы и Киева, уверен бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам экс-главы украинского МИД, не стоит ожидать принципиально новой позиции Германии в отношении России и Украины.

«Там есть определенный консенсус и существует возможность привлечь Германию для энергореволюции и энергоэффективности на Украине, чего мы до сих пор, к сожалению, не сделали», — сказал Павел Климкин.

Ранее сообщалось, что немецкие социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг с 26%. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24%.