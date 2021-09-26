Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:23
20:20
Политика
Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
20:19
Происшествия
Прилетевшие из Турции жители Екатеринбурга получили в аэропорту поврежденный багаж
20:19
Экономика
Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
Все новости

Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Тула, 26 сентября. Представители тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» проверят пруд на наличие загрязнений в районе деревни Хитрово под Узловой.

Местные жители забили тревогу, когда увидели, что вода в пруду поменяла цвет, а на поверхность всплыло множество рыбы. Кроме того, от водоема идет неприятный запах.

Очевидцы рассказали, что рыба погибла примерно две недели назад. В настоящее время экологи выясняют причину, которая привела к массовому мору. Специалисты взяли пробы воды и отправили на экспертизу, которая установит, какие выбросы привели к ЧП.

Тем временем обитающая в Мьянме рыба с крошечным мозгом оказалась новым видом из рода Danionella. Длина водоплавающей не превышает 13,5 миллиметра. Она обитает в реках южных и восточных предгорьев Баго-Йома в Мьянме.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
тула экология рыба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru