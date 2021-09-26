Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой

Тула, 26 сентября. Представители тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» проверят пруд на наличие загрязнений в районе деревни Хитрово под Узловой.

Местные жители забили тревогу, когда увидели, что вода в пруду поменяла цвет, а на поверхность всплыло множество рыбы. Кроме того, от водоема идет неприятный запах.

Очевидцы рассказали, что рыба погибла примерно две недели назад. В настоящее время экологи выясняют причину, которая привела к массовому мору. Специалисты взяли пробы воды и отправили на экспертизу, которая установит, какие выбросы привели к ЧП.

Тем временем обитающая в Мьянме рыба с крошечным мозгом оказалась новым видом из рода Danionella. Длина водоплавающей не превышает 13,5 миллиметра. Она обитает в реках южных и восточных предгорьев Баго-Йома в Мьянме.