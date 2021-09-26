Сенатор Джабаров подтвердил намерения России работать с любым правительством Германии

Москва, 26 сентября. Россия будет готова работать с любым правительством Германии. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Политик прокомментировал первые данные экзит-поллов по выборам в ФРГ. Лидирующие позиции занимают блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическая партия Германии.

Джабаров отметил, что Россия намерена работать с любым немецким правительством. Кроме того, Москва рассчитывает, что Берлин будет придерживаться такой же позиции, пишет РИА Новости.

Избирательные участки на территории Германии закрылись в 19:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что голосование прошло с соблюдением антиковидных мер.