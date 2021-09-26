Ангелина Вовк объяснила, почему отказалась выходить замуж за молодого бойфренда

Москва, 26 сентября. Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк несколько лет состояла в отношения с Михаилом Куницыным. Роман должен был завершиться свадьбой, но артистка неожиданно объявила о разрыве.

Отношения известной телеведущей и историка музыки Михаила Куницына, который моложе звезды на 25 лет, были предметом бурных обсуждений. Ходили слухи, что молодой бойфренд Вовк пытается просто продвинуться за счет ее имени. Пару нелицеприятные сплетни никак не трогали: и в 2019 году телеведущая сообщила, что готовится к свадьбе. Влюбленные подали заявление в ЗАГС, однако на этом история любви и закончилась. Артистка неожиданно объявила о разрыве с Куницыным и долгое время не раскрывала причину этой резкой перемены.

В программе «Секрет на миллион» Ангелина Вовк рассказала, что молодой возлюбленный ее сильно разочаровал. По признанию телеведущей, в начале романа Куницын ее покорил свои обаянием, однако время расставило все по своим местам, показав истинное лицо человека.

«Он вызывал во мне эмоции, но время показало, что с ним не то что замуж — общаться нельзя! Там бездна качеств, которых я в людях не приемлю», — объяcнила Вовк.

Артистка уверена, что вряд ли когда-нибудь решится на третий брак. По словам звезды, несмотря на солидный возраст она продолжает пользоваться популярностью у мужского пола. Отношения Ангелина Вовк заводить не спешит, предпочитая сейчас только дружить с мужчинами.

Телеведущая была дважды замужем, но ни в одном из браков не смогла познать радость материнства. Свое наследство артистка решила поделить между ближайшими родственниками. С завещанием, по признанию Вовк, она уже определилась.