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Дочь Анастасии Заворотнюк назвала тяжелобольную мать бойцом

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 20:04
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк назвала тяжелобольную мать бойцом
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 26 сентября. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк ответила на очередную просьбу рассказать о состоянии ее онкобольной матери.

Публика узнала о тяжелом недуге актрисы два года назад. СМИ писали, что у Заворотнюк-старшей обнаружили глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Однако близкие знаменитости официально так и не раскрыли ее диагноз.

Кроме того, с момента появления сообщений о болезни звезда «Моей прекрасной няни» совсем пропала из виду. В Сети невозможно отыскать новые кадры с артисткой. В связи с этим Анна Заворотнюк неоднократно получала вопросы о тяжелобольной матери и просьбы показать ее поклонникам.

Очередное подобное сообщение модель получила в Instagram Stories в ходе общения с подписчиками. Девушку спросили, как себя чувствует ее мать, а также попросили выложить совместное фото с актрисой.

«Она боец. Все будет хорошо, совместное фото мы не выложим, для чего это?!» — написала в ответ возмущенная Заворотнюк-младшая.

Поклонники поблагодарили модель за то, что она не проигнорировала вопрос о матери. Один из подписчиков отметил, что многие фанаты искренне переживают за актрису.

Анна Заворотнюк признавалась, что тяжелая болезнь матери серьезно отразилась на ее психологическом состоянии. Дочь актрисы впала в депрессию, узнав о диагнозе звезды «Моей прекрасной няни».

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актриса моя прекрасная няня заворотнюк
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