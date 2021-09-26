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Число рыночных субъектов Китая достигло 146 миллионов
Экономика
Число рыночных субъектов Китая достигло 146 миллионов
pixabay.com

Пекин, 26 сентября. Быстрый рост зафиксирован в отношении рыночных субъектов Китая, следует из данных Государственной администрации по регулированию рынка.

Их общее число с 55 млн субъектов в 2012 году выросло до 146 млн на конец июля 2021 года. Более чем в три раза выросло количество компаний — до 46 млн. Количество самозанятых в республике составило 98 миллионов — показатель в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Развитие данного процесса происходит благодаря устойчивому долгосрочному росту экономики КНР и его обширного рынка. Также положительно влияют оптимизация бизнес-среды и упорный труд предпринимателей и сотрудников.

Китай стал одним из основных покупателей продукции машиностроения Московской области по итогам первой половины 2021 года. Импорт составил 483,17 млн долларов при общем показателе на уровне 4,59 млрд долларов.

Глава центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко ранее заявила, что Китай теряет роль «локомотива» мировой экономики и становится для нее источником волатильности.

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китай рынок самозанятые компании
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