Врач Продеус посоветовал прививаться от гриппа после вакцинации против COVID-19

Москва, 26 сентября. Следящим за здоровьем людям следует сначала привиться от коронавируса, а затем пройти вакцинацию против гриппа, рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус.

Позиция медиков заключается в том, что граждане в первую очередь должны пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. После этого через небольшой промежуток времени следует привиться от гриппа. Именно вакцинация остается одним из способов борьбы с пандемией, напомнил Продеус в комментарии «Российской газете».

Накануне Роспотребнадзор предупредил о начале сезона гриппа и ОРВИ в России. В 61 регионе страны уже превышен порог заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Распространение вирусов характерно для текущего времени года, отметила главный санитарный врач страны Анна Попова.