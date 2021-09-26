Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:22
20:20
Политика
Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
20:19
Происшествия
Прилетевшие из Турции жители Екатеринбурга получили в аэропорту поврежденный багаж
20:19
Экономика
Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
Все новости

The Washington Times: Эрдоган отмахнулся от США ради сотрудничества с Россией

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 19:48
Политика
The Washington Times: Эрдоган отмахнулся от США ради сотрудничества с Россией
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Вашингтон, 26 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмахнулся от Соединенных Штатов ради сотрудничества с Россией, пишет газета The Washington Times.

Турецкий лидер открыто заявил, что ни одна страна в мире не имеет права указывать Анкаре, с кем ей сотрудничать и какие сделки заключать. «ПолитРоссия» опубликовала эксклюзивный пересказ публикации.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны и на каком уровне», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

The Washington Times отметило, что Эрдоган ведет себя дерзко. Более того, турецкий президент заявил, что его страна купит у России системы ПВО С-400, хотя именно этот комплекс вбил клин между Вашингтоном и Анкарой.

«Дерзкий господин Эрдоган снова дал понять, что Турция намерена развивать свое военное сотрудничество с Россией", — резюмирует The Washington Times.

Ранее сообщалось, что Анкара намерена купить еще одну партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». При этом турецкий лидер добавил, что Турция будет проявлять суверенитет в вопросах международного военно-технического сотрудничества.

Вернуться назад

Все новости / Политика / The Washington Times: Эрдоган отмахнулся от США ради сотрудничества с Россией
россия сша турция эрдоган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru