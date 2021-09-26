The Washington Times: Эрдоган отмахнулся от США ради сотрудничества с Россией

Вашингтон, 26 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмахнулся от Соединенных Штатов ради сотрудничества с Россией, пишет газета The Washington Times.

Турецкий лидер открыто заявил, что ни одна страна в мире не имеет права указывать Анкаре, с кем ей сотрудничать и какие сделки заключать. «ПолитРоссия» опубликовала эксклюзивный пересказ публикации.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны и на каком уровне», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

The Washington Times отметило, что Эрдоган ведет себя дерзко. Более того, турецкий президент заявил, что его страна купит у России системы ПВО С-400, хотя именно этот комплекс вбил клин между Вашингтоном и Анкарой.

«Дерзкий господин Эрдоган снова дал понять, что Турция намерена развивать свое военное сотрудничество с Россией", — резюмирует The Washington Times.

Ранее сообщалось, что Анкара намерена купить еще одну партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». При этом турецкий лидер добавил, что Турция будет проявлять суверенитет в вопросах международного военно-технического сотрудничества.