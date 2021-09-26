«Альтернативу для Германии» не внесли в бланки для подсчета голосов на выборах в ФРГ

Берлин, 26 сентября. Одна из крупнейших немецких партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) не была отображена в бланках для подсчета голосов на выборах в бундестаг в городе Геттинген в Нижней Саксонии.

Согласно информации издания Göttinger Tageblatt, члены избирательной комиссии обнаружили ошибку в бланках сопроводительных документов для подсчета голосов утром, 26 сентября, в день выборов. В эти бланки после завершения работы избирательных участков вносится число голосов, которое набрала политическая сила.

Позже представители избиркома проинформировали, что заменят документы на всех городских участках.

Как стало известно, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг. Политическая сила уже набрала 26% голосов избирателей.