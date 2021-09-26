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Бездетная Ангелина Вовк определилась с наследниками

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 19:41
Шоу-бизнес
Бездетная Ангелина Вовк определилась с наследниками
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 26 сентября. Телеведущая Ангелина Вовк не познала прелестей материнства, поэтому свое наследство решила поделить между ближайшими родственниками. С завещанием она уже определилась.

Диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк дважды была замужем. В первом браке ведущая ждала ребенка, но беременность оказалась внематочной, ее вынуждено прервали. В итоге к 79 годам она так и не узнала все прелести материнства, но при этом не считает себя несчастным человеком. Вовк поддерживает теплые отношения с крестниками, а их детей — Ангелину и Анну — считает своими внучками. В шоу Леры Кудрявцевой она рассказала, кому достанется наследство после ее смерти.

«Наследников выбрала довольно давно. <...> Я постаралась по справедливости распределиться своим наследством. Надеюсь, никого из родных не обидела. Никого и выделять не хочу, пусть спокойно примут мою волю и скажут: «Какая она молодец!»» — заявила в шоу «Секрет на миллион» Ангелина Вовк.

Телеведущая призналась, что спокойно воспринимает свою судьбу. В некоторые моменты жизни она даже радуется, что не имеет родных детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бездетная Ангелина Вовк определилась с наследниками
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