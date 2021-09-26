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Пилоты морской авиации Балтийского флота РФ провели тренировки на самолетах Су-27
Армия
Пилоты морской авиации Балтийского флота РФ провели тренировки на самолетах Су-27
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Калининград, 26 сентября. Летчики из состава истребительного полка морской авиации Балтийского флота РФ провели учебные полеты на истребителях Су-27 в Калининградской области.

Как сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона, пилоты отрабатывали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя. В частности, перед ними была поставлена задача перехватить высотные скоростные цели и принудить их к посадке на аэродром.

Помимо этого, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ совершили условное нанесение ударов авиационными бомбами по надводным и наземным целям на морских и сухопутных полигонах. Всего в данных тренировках приняли участие более десяти самолетов морской авиации БФ.

Ранее в Калининградской области состоялись учения военнослужащих Западного военного округа. В ходе маневров боевые расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» уничтожили передвижной командный пункт условного противника.

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учения су-27 балтийский флот рф
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