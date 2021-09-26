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Продюсер ток-шоу «Прямой эфир» обвинил Макееву в самопиаре на семейном скандале
Шоу-бизнес
Продюсер ток-шоу «Прямой эфир» обвинил Макееву в самопиаре на семейном скандале
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 26 сентября. Продюсер шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым — Феликс Абраамян — считает, что актриса Макеева сама усугубляет конфликт, разразившийся из-за ее брака с Романом Мальковым.

Звезда кино в соцсети эмоционально сообщила о готовящемся выпуске «Прямого эфира», который вновь посвящен ее личной жизни. По словам Макеевой, продюсеры программы вновь пригласили на шоу художницу Светлану Малькову — экс-супругу ее четвертого мужа Романа Малькова. Впавшая в панику артистка разразилась проклятиями в адрес ведущего Андрея Малахова и его редакторов, а также призвала друзей-актеров не принимать участие в съемке.

Продюсер «Прямого эфира» Феликс Абраамян заверил, что никакого выпуска о скандале в семье Макеевой не планировалась. По его мнению, звезда кино специально устраивает истерики и делает громкие заявления, которые работают как самопиар.

«Я, конечно, понимаю, что Анастасии очень бы хотелось, чтобы сегодня состоялась съемка программы. Но как бы она ни подогревала сама же скандал вокруг своего имени, никакой съемки сегодня не планируется», — иронично прокомментировал Абраамян слова известной актрисы.

Как отметил Абраамян, сама Макеева усугубляет отношения в семье, не желая идти на компромиссы как взрослый человек. Самое негативное влияние актриса, по мнению продюсера «Прямого эфира», оказывает на пасынка Андрея. Подросток после развода родителей захотел жить в Москве вместе с отцом и его звездной супругой. Сейчас 16-летний парень отказывается общаться с родной матерью Светланой, называя ее чужим человеком. Большую роль в этой ситуации оказало ужасающее поведении Макеевой, уверен Феликс Абраамян.

«Макеева сейчас – большой авторитет для Андрея. Так как не напрягает его нравоучениями, как обычно это делают родители. Она открыла для него мир шоу-бизнеса и дала свободу действий. Во многом он сейчас подражает ей, не понимая, какие это повлечет последствия», — объяснил продюсер в разговоре с изданием «Собеседник».

На днях новоиспеченный муж Макеевой написал в Instagram-аккаунте, что программу «Прямой эфир» и лично Малахова ждет судебный иск. Он назвал ток-шоу «порнопередачей», которая собирает сплетни про его семью.

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