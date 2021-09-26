NI: Россия готовит триумфальное возвращение «гигантского убийцы авианосцев» ВМС США

Вашингтон, 26 сентября. Российский «убийца авианосцев» — крейсер «Адмирал Нахимов», в скором времени вернется в строй, заявили американские журналисты.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в настоящий момент находится на верфи предприятия «Севмаш», где проходит модернизацию, напомнил военный эксперт из США Марк Эпископос, перевод статьи которого для The National Interest приводит «ПолитРоссия». По его словам, этот корабль является настоящим «российским гигантом», арсенал которого после усовершенствования пополнится новейшим мощным вооружением.

Специалисты из РФ модернизируют крейсер на протяжении последних двух десятков лет, однако уже в 2023 Москва готовит триумфальное возвращение «убийцы авианосцев» ВМС США в строй, отметил автор публикации, сославшись на заявление заместителя гендиректора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимира Королева. Журналист уточнил, что «Адмирал Нахимов» представляет собой атомный крейсер проекта 144.2М «Орлан». Он подчеркнул, что подобные корабли являются крупнейшими представителями боевой морской техники в мире, не считая авианосцев.

«Этот корабль был вооружен до зубов, в соответствии со своей основной целью — держать под угрозой стратегические подводные лодки и ударные группы авианосцев США», — объяснил аналитик.

Держать в страхе экипажи американских авианосцев российский крейсер будет при помощи мощного вооружения, в список которого войдут гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр», уточнил Эпископос. До этого «Адмирал Нахимов» был оснащен весьма мощными противокорабельными боеприпасами П-700 «Гранит», добавил он.

Ранее представители Северного флота РФ сообщили о возвращении другого крейсера проекта «Орлан» — корабля «Петр Великий», в пункт постоянного базирования. Известно, что крейсер входил в группу кораблей, выполнявших тренировочные задания в рамках учебного похода по Северному морскому пути.