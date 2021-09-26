Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:21
20:20
Политика
Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
20:19
Происшествия
Прилетевшие из Турции жители Екатеринбурга получили в аэропорту поврежденный багаж
20:19
Экономика
Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
Все новости

NI: Россия готовит триумфальное возвращение «гигантского убийцы авианосцев» ВМС США
Армия
NI: Россия готовит триумфальное возвращение «гигантского убийцы авианосцев» ВМС США
wikipedia.org  /  USN

Вашингтон, 26 сентября. Российский «убийца авианосцев» — крейсер «Адмирал Нахимов», в скором времени вернется в строй, заявили американские журналисты.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в настоящий момент находится на верфи предприятия «Севмаш», где проходит модернизацию, напомнил военный эксперт из США Марк Эпископос, перевод статьи которого для The National Interest приводит «ПолитРоссия». По его словам, этот корабль является настоящим «российским гигантом», арсенал которого после усовершенствования пополнится новейшим мощным вооружением.

Специалисты из РФ модернизируют крейсер на протяжении последних двух десятков лет, однако уже в 2023 Москва готовит триумфальное возвращение «убийцы авианосцев» ВМС США в строй, отметил автор публикации, сославшись на заявление заместителя гендиректора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимира Королева. Журналист уточнил, что «Адмирал Нахимов» представляет собой атомный крейсер проекта 144.2М «Орлан». Он подчеркнул, что подобные корабли являются крупнейшими представителями боевой морской техники в мире, не считая авианосцев.

«Этот корабль был вооружен до зубов, в соответствии со своей основной целью — держать под угрозой стратегические подводные лодки и ударные группы авианосцев США», — объяснил аналитик.

Держать в страхе экипажи американских авианосцев российский крейсер будет при помощи мощного вооружения, в список которого войдут гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр», уточнил Эпископос. До этого «Адмирал Нахимов» был оснащен весьма мощными противокорабельными боеприпасами П-700 «Гранит», добавил он.

Ранее представители Северного флота РФ сообщили о возвращении другого крейсера проекта «Орлан» — корабля «Петр Великий», в пункт постоянного базирования. Известно, что крейсер входил в группу кораблей, выполнявших тренировочные задания в рамках учебного похода по Северному морскому пути.

Вернуться назад

Все новости / Армия / NI: Россия готовит триумфальное возвращение «гигантского убийцы авианосцев» ВМС США
россия вмс сша крейсер the national interest адмирал нахимов авианосцы Эпископос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru