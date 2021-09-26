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Oppo представила смартфон K9 Pro в Китае

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 19:33
Экономика
Oppo представила смартфон K9 Pro в Китае
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Пекин, 26 сентября. Бренд Oppo продемонстрировал публике новую модель смартфона K9 Pro 5G. Устройство будет поддерживать операционную систему Android 11.

Базовая версия телефона продается менее чем за 23 тысяч рублей. Такое устройство наделяют 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Смартфон обладает несколькими камерами и качественным дисплеем. Об этом пишет портал ixbt.com.

Фронтальную камеру разработчики разместили в углу экрана смартфона. Основная камера разделена на три модуля. Каждый из них имеет собственную специализацию. Главная имитирует широкоугольный объектив, вторая — сверхширокоугольный, а третья — макрообъектив.

Устройство получило экран с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+, частота кадров которого составляет 120 Гц.

Компания Oppo ранее запатентовала первый в мире смартфон с боковой камерой. В компании не сообщали, намереваются ли они использовать свои наработки в будущих моделях для массового рынка.

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