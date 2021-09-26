Oppo представила смартфон K9 Pro в Китае

Пекин, 26 сентября. Бренд Oppo продемонстрировал публике новую модель смартфона K9 Pro 5G. Устройство будет поддерживать операционную систему Android 11.

Базовая версия телефона продается менее чем за 23 тысяч рублей. Такое устройство наделяют 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Смартфон обладает несколькими камерами и качественным дисплеем. Об этом пишет портал ixbt.com.

Фронтальную камеру разработчики разместили в углу экрана смартфона. Основная камера разделена на три модуля. Каждый из них имеет собственную специализацию. Главная имитирует широкоугольный объектив, вторая — сверхширокоугольный, а третья — макрообъектив.

Устройство получило экран с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+, частота кадров которого составляет 120 Гц.

Компания Oppo ранее запатентовала первый в мире смартфон с боковой камерой. В компании не сообщали, намереваются ли они использовать свои наработки в будущих моделях для массового рынка.