Эрдоган надеется на вывод американских войск из Сирии и Ирака по примеру Афганистана

Анкара, 26 сентября. Турция хотела бы, чтобы Соединенные Штаты вывели свой воинский контингент с территории Сирии и Ирака так же, как это было сделано в случае с Афганистаном.

Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду на то, что США, Россия, Иран и Турция смогут коллективно работать над решением проблем и установлением мира в САР и Ираке.

Стоит отметить, что прежде президент Турции также сделал заявление по Сирии, в котором намекнул, что хотел бы увидеть «иной подход» РФ к данному вопросу. По словам Эрдогана, у него разные ожидания от встречи с российским президентом. Он указал в комментарии журналистам, что «сирийский режим создает угрозу на турецких границах».

Напомним, что руководитель Турции должен 29 сентября посетить Москву, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.