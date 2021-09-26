Окаменелости редчайшего анкилозавра найдены в Марокко

, 26 сентября. Ученые Музея естественной истории обнаружили останки уникального шипастого анкилозавра. Окаменелости были найдены в горах Средний Атлас в Марокко.

Гигант принадлежит к роду анкилозавров — травоядных и очень больших существ. Тело анкилозавра было из панциря, а на хвосте располагалась утолщение наподобие палицы, с его помощью он защищался от хищников.

Животное обитало на планете 168 млн лет назад. Анкилозавр является одним из древнейших представителей своего вида. Археологи отметили необычные особенности строения его тела. Спина анкилозавра была покрыта шипами, однако они росли не из кожи, как у всех древних представителей этих животных, а непосредственно из костей.

Новому виду дали название Spicomellus afer, что означает «ошейник из шипов». Бронированные отростки были «припаяны» к ребрам животного. Такого не наблюдалось ни у одного из известных представителей древних гигантов.

Недавно местные археологи во время отлива случайно обнаружили самый полный скелет травоядного титанозавра. Окаменелости были найдены в Аргентине.