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Финансовые проблемы вынудили Светлану Пермякову переехать в деревню
Шоу-бизнес
Финансовые проблемы вынудили Светлану Пермякову переехать в деревню
instagram.com  /  @s_permyakova

Москва, 26 сентября. Звезда команды КВН «Парма» и актриса Светлана Пермякова перебралась в деревню во время пандемии. Знаменитости пришлось сменить место жительства из-за падения доходов.

Коронавирус негативно отразился на заработках многих артистов, и Пермякова не стала исключением. Поскольку в 2020 году у актрисы возникли финансовые проблемы, они с близкими переехали в Калужскую область.

«Купили маленькую избушку-развалюшку, обзавелись хозяйством, огородом», — поделилась звезда КВН.

Семья артистки выращивает капусту, свеклу и тыкву, а также занимается разведением кур. По словам Пермяковой, они с близкими уже привыкли к деревенской жизни, да и особых финансовых затрат ей теперь не требуется. Со временем актриса и ее семья рассчитывают построить хороший дом.

Поскольку спектакли во время пандемии прекратились, у звезды КВН, по ее словам, было очень мало денег. В кино знаменитость не звали — карьера в этой сфере завершилась для артистки, как она говорит, на «Интернах».

«Меня звали в разные шоу, платили за участие, и это спасло», — отметила Пермякова в интервью Teleprogramma.pro.

Ранее Светлана Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора Максима Скрябина. Актриса считает, что штамп в паспорте не имеет большого значения в отношениях.

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актриса знаменитости пермякова
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