Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:21
20:20
Политика
Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
20:19
Происшествия
Прилетевшие из Турции жители Екатеринбурга получили в аэропорту поврежденный багаж
20:19
Экономика
Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
Все новости

Рудковская и Плющенко поздравили младшего сына с днем рождения

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 19:21
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко поздравили младшего сына с днем рождения
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 26 сентября. Продюсер Яна Рудковская опубликовала семейное фото в честь дня рождения младшего сына Арсения. Мальчику, который появился на свет благодаря суррогатной матери, исполнился год.

Семейное торжество было решено отпраздновать в домашней обстановке. Рудковская подготовилась к празднику очень тщательно: украсила дом воздушными шарами и большими букетами гортензий. На своей странице в Instagram музыкальный продюсер поделилась снимком, на котором позируют все члены семьи.

Именинник устроился на шее своего отца, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Рядом с ними расположилась звездная мама с собачкой и старший брат Саша, известный как Гном Гномыч.

«С днем рождения, Арсюша! Один годик!» – написала Рудковская.

Для снимка звездное семейство оделось в общем стиле: даже годовалый Арсений позировал в любимый бренде Рудковской Louis Vuitton. Подписчики, которым изрядно надоела показная роскошь, не упустили возможность раскритиковать за это музыкального продюсера, несмотря на торжество.

«Все, что было в Louis Vuitton, что ли скупили? Надоели со своей показухой!»;

«И по фигу, что в пижаме, зато Louis Vuitton! Колхоз – дело добровольное!»;

«Луи витоновцы отмечают день рождения сыночка,» — поиронизировали подписчики.

Рудковская часто сталкивается с критикой в Сети. Не так давно звездных супругов обвинили в жестком обращении с детьми. Пара отправила сына Сашу на тренировку по фигурному катанию, несмотря на его перелом руки.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Рудковская и Плющенко поздравили младшего сына с днем рождения
семья плющенко рудковская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru