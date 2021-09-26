Рудковская и Плющенко поздравили младшего сына с днем рождения

Москва, 26 сентября. Продюсер Яна Рудковская опубликовала семейное фото в честь дня рождения младшего сына Арсения. Мальчику, который появился на свет благодаря суррогатной матери, исполнился год.

Семейное торжество было решено отпраздновать в домашней обстановке. Рудковская подготовилась к празднику очень тщательно: украсила дом воздушными шарами и большими букетами гортензий. На своей странице в Instagram музыкальный продюсер поделилась снимком, на котором позируют все члены семьи.

Именинник устроился на шее своего отца, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Рядом с ними расположилась звездная мама с собачкой и старший брат Саша, известный как Гном Гномыч.

«С днем рождения, Арсюша! Один годик!» – написала Рудковская.

Для снимка звездное семейство оделось в общем стиле: даже годовалый Арсений позировал в любимый бренде Рудковской Louis Vuitton. Подписчики, которым изрядно надоела показная роскошь, не упустили возможность раскритиковать за это музыкального продюсера, несмотря на торжество.

«Все, что было в Louis Vuitton, что ли скупили? Надоели со своей показухой!»; «И по фигу, что в пижаме, зато Louis Vuitton! Колхоз – дело добровольное!»; «Луи витоновцы отмечают день рождения сыночка,» — поиронизировали подписчики.

Рудковская часто сталкивается с критикой в Сети. Не так давно звездных супругов обвинили в жестком обращении с детьми. Пара отправила сына Сашу на тренировку по фигурному катанию, несмотря на его перелом руки.