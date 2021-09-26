Госдума рассмотрит законопроект о замене ставки LIBOR аналогом от ЦБ

Москва, 26 сентября. Государственная дума России рассмотрит представленный правительством законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России.

Предложенный аналог применяется в отношении кредитных организаций, когда те не исполняют предписаний об устранении нарушений в установленный срок. Показатель LIBOR на данный момент применяется Центробанком (ЦБ) для принятия решения о максимальном уровне процентной ставки, которая вводится как ограничение по договорам банковского вклада, пишет ТАСС.

Сейчас на финансовом рынке существует тенденция по прекращению использования в качестве базовой ставки LIBOR. По проекту размер заменяющей ее ставки не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими банками вкладам. Расчет ведется в валюте депозита и в рамках сроков привлечения средств.

Банк России перенес на 1 апреля 2022 года срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов для кредитно-финансовых организаций.