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ФАН представляет подборку самых необычных разводных мостов разных стран
Общество

Стоит признать: мосты завораживают. Гигантские опоры, волнистые или угловатые соединения, футуристические и незаурядные силуэты этих сооружений приковывают взгляды и очаровывают, особенно ночью, когда включается подсветка.

Среди монументальных экспонатов отдельным рядом стоят разводные мосты. Тысячетонные конструкции, которые, казалось бы, не сможет сдвинуть никакая сила, с невероятной легкостью то воспаряют к небу стрелы своих дорог, то вращаются подобно лопастям вертолета, или скручиваются, как завидевшая опасность гусеница. Так, Сворачивающийся мост в столице Великобритании, ловко соединяющий восемь элементов своей изначально горизонтальной конструкции в колесо, уже давно переманивает туристов у своего «старшего брата» — Лондонского моста, который раздвигается на манер петербургских.

Мост Жака Шабана-Дельма, переброшенный через реку Гаронна в городе Бордо во Франции, является самым длинным подобным сооружением в Европе. Его центральная часть длиной 110 метров поднимается вертикально, как обычный лифт, на высоту 50 метров для прохода крупных судов, плывущих по Гаронне. 

Одним из самых необычных является мост Тысячелетия, расположенный в Северной Англии. Когда к нему приближается высокое судно, две его полукруглые арки как единое целое поворачиваются на 40° вокруг своей оси, оказываясь в равновесно-поднятом положении, в котором верхние точки сооружения возвышаются над поверхностью воды на 25 метров. За этот маневр его прозвали «Подмигивающим глазом». Это первый в мире наклоняемый мост.

Отдельно стоит отметить пешеходное сооружение в гавани Форид, две стороны которого одновременно поднимаются вверх словно в зеркальном отражении, напоминая взмах крыльев птицы. Стоящая между ними 50-метровая мачта из нержавеющей стали, своей формой полностью повторяющая мачту корабля с механизмом шкива и кабелями, поддерживает пролеты уникального моста.

Эти и другие интересные архитектурные решения в области подвижного мостостроения покажем в репортаже ФАН.

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Все новости / Общество / ФАН представляет подборку самых необычных разводных мостов разных стран
технологии общество мосты архитектура
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