Российское посольство выразило недовольство позицией СМИ Индии о выборах в Госдуму

Нью-Дели, 26 сентября. Посольство России в Индии раскритиковало позицию некоторых индийских СМИ о выборах в Госдуму, которые состоялись в РФ.

Несколько индийских изданий перепечатали из западных источников критику в адрес российских парламентских выборов. Посольство РФ в Нью-Дели выразило недовольство этой ситуацией, однако оповестило, что такие инциденты были ожидаемы.

«Мы понимаем, что эти публикации не отражают официальную позицию Индии, и видим, как положительно отреагировали все наши индийские друзья и партнеры», — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство также призвало сотрудников СМИ придерживаться основных принципов журналистики и уважать читателей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву. Политик рассказал о своих планах после переговоров в Белом доме.