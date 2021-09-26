Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:20
20:20
Политика
Избирательные участки в ФРГ завершили свою работу
20:19
Происшествия
Прилетевшие из Турции жители Екатеринбурга получили в аэропорту поврежденный багаж
20:19
Экономика
Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
Все новости

Российское посольство выразило недовольство позицией СМИ Индии о выборах в Госдуму
Политика
Российское посольство выразило недовольство позицией СМИ Индии о выборах в Госдуму
pixabay.com

Нью-Дели, 26 сентября. Посольство России в Индии раскритиковало позицию некоторых индийских СМИ о выборах в Госдуму, которые состоялись в РФ.

Несколько индийских изданий перепечатали из западных источников критику в адрес российских парламентских выборов. Посольство РФ в Нью-Дели выразило недовольство этой ситуацией, однако оповестило, что такие инциденты были ожидаемы.

«Мы понимаем, что эти публикации не отражают официальную позицию Индии, и видим, как положительно отреагировали все наши индийские друзья и партнеры», — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство также призвало сотрудников СМИ придерживаться основных принципов журналистики и уважать читателей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву. Политик рассказал о своих планах после переговоров в Белом доме.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Российское посольство выразило недовольство позицией СМИ Индии о выборах в Госдуму
выборы россия индия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru