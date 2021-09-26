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Глава парламента Ливии назвал всеобщие выборы единственным решением кризиса
Весь мир
Глава парламента Ливии назвал всеобщие выборы единственным решением кризиса
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 26 сентября. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что урегулирование кризиса в стране возможно только путем проведения плебисцита.

В эфире телеканала «218» политик сказал, что парламент передаст полномочия новому законодательному органу, который всенародным голосованием изберут 24 декабря. Он также выразил опасение, что в случае провала процесса в стране наступит фаза вооруженной эскалации.

«В Ливии решение возможно исключительно путем плебисцита. Боюсь, что воспрепятствование этому приведет к ужасным последствиям и хаосу», — добавил Агила Салех.

Глава парламента отказался комментировать информацию о планах по выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах. Он считает, что обсуждать это в настоящее время «неуместно».

По его словам, вынесение вотума недоверия переходному Правительству национального единства (ПНЕ) связано с опасениями, что оно продолжит подписывать контракты, которые повлекут за собой огромные долги. Салех отметил, что единственное ограничение для правительства — это заключение долгосрочных контрактов.

Решение в отношении кабмина Палата представителей приняла на заседании, состоявшемся во вторник, 21 сентября. Депутаты указали ПНЕ на растрату бюджета и невыполнение возложенных задач.

На днях министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо подтвердил важность избирательного процесса в Ливии для стабильности всего региона. Он считает, что срыв выборов приведет к росту терроризма и миграции в Евросоюз.

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выборы ливия палата представителей агила салех
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