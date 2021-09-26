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Йеменские хуситы захватили несколько новых районов в Марибе
Весь мир
Йеменские хуситы захватили несколько новых районов в Марибе
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

В йеменском Марибе продолжается обострение: силы хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах» активизировали наступление ради захвата нефтеносного региона. Контроль над ним поможет повстанцам укрепить свои позиции на предстоящих мирных переговорах.

В прошлый раз боевые действия такого масштаба в этой части страны велись в феврале этого года, однако тогда хуситам не удалось достичь значительных успехов. В этот раз они намерены учесть предыдущий опыт ради достижения своей цели. И в течение этой недели силы «Ансар Аллах» действительно смогли продвинуться по ряду направлений, однако силы правительства во главе с Мансуром Хади не намерены легко уступать свои позиции.

Так в минувшую среду, 22 сентября, под контроль хуситов перешел город Хариб, располагающийся к югу от Мариба. Уже на следующий день они сообщили о том, что силы хадистов выбиты из всего окружающего населенный пункт района.

Йеменские хуситы захватили несколько новых районов в Марибе
Федеральное агентство новостей  / 

Параллельно с этим в центре Йемена повстанцы атаковали просаудовские вооруженные группировки, защищающие стратегически важные зоны, где располагаются нефтяные месторождения региона. Контроль над ними является одним из главных приоритетов Саудовской Аравии, возглавляющей арабскую коалицию и выступающей на стороне Мансура Хади.

В четверг хуситы смогли вновь отбить город Бейхан в провинции Шабва, который в понедельник был занят правительственными войсками, и еще три района. Также силы «Ансар Аллах» сумели прорвать линию фронта в регионе Эль-Бейда, который теперь полностью контролируется повстанцами.

Однако нельзя сказать, что это продвижение дается повстанцам легко. Так всего за два дня (23–24 сентября) они потеряли по меньшей мере 43 бойцов при условии, что на стороне правительства за это время погибли семеро военнослужащих.

В общей сложности в ходе сентябрьских столкновений в Марибе были убиты уже около 400 человек. «Ансар Аллах» редко сообщает о своих потерях, однако именно их сторона понесла большие потери. Данные цифры были подтверждены медицинскими организациями, действующими в регионе.

Йеменские хуситы захватили несколько новых районов в Марибе
Федеральное агентство новостей  / 

Отдельные сложности для повстанцев также создает и необходимость атаковать сразу по нескольким направлениям, защищаясь при этом от нападений хадистов и арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Эр-Рияд вмешался в конфликт еще в 2015 году после официального приглашения президента Мансура Хади, ушедшего в отставку в начале гражданской войны, но затем отозвавшего свое решение. С тех пор саудиты играют большую роль в противостоянии сторон.

Только сегодня появились данные о том, что авиация королевства нанесла по меньшей мере 24 авиаудара по позициям хуситов.

Операция саудовских сил становится причиной регулярных ударов «Ансар Аллах» по территории монархии Персидского залива. Только в субботу средства ПВО королевства перехватили баллистическую ракету, выпущенную в направлении города Наджран.

Некоторые страны осуждают действия Эр-Рияда в регионе, расценивая их в качестве дестабилизирующего обстановку фактора. Так в рамках инициативы американских властей, публично заявляющих о своем желании положить конец затянувшемуся конфликту в Йемене, Конгресс США одобрил резолюцию, запрещающую логистическую и разведывательную поддержку саудитов.

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йемен хуситы мариб
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