Мать Стаса Костюшкина едва не женила его на Анне Нетребко

Москва, 26 сентября. Певец Стас Костюшкин заявил, что в молодости по настоянию собственной матери едва не женился на оперной испонительнице Анне Нетребко.

Сенсационное признание Стас Костюшкин сделал в рамках первого выпуска программы «Шоумаскгоон» на телеканале НТВ. Оперный певец Юсиф Эйвазов, который в настоящее время женат на Анне Нетребко, попросил бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» рассказать подробности.

«Этого хотел не я! Этого хотела моя мама! Она постоянно говорила: «Почему ты все время выбираешь каких-то выдр? Возьми Нетребку!» Но я говорил ей, что мне она не нравится», — рассказал в эфире федерального канала Костюшкин.

Эйвазов поблагодарил певца, что он ослушался мать. По его словам, Анна Нетребко вряд ли бы решилась разрушить брак со Стасом Костюшкиным, если бы вышла за него замуж.

Стас Костюшкин и Анна Нетребко учились на одном курсе в Ленинградском музыкальном училище Н. А. Римского-Корсакова по классу фортепиано. Именно в это время мать популярного певца хотела женить его на перспективной девушке, но не смогла.

Пользователи Сети внимательно следят за жизнью Стаса Костюшкина не только из-за его громких заявлений в телешоу. Некоторое время назад певец оказался в центре скандала из-за песни Монеточки. Знаменитости решили урегулировать спорный вопрос через суд.