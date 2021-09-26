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Николай Басков не увидел спутницу жизни в Анастасии Волочковой
Шоу-бизнес
Николай Басков не увидел спутницу жизни в Анастасии Волочковой
Агентство городских новостей Москва

Москва, 26 сентября. Знаменитый эстрадный и оперный певец Николай Басков рассказал, почему не сложились его отношения со скандально известной балериной Анастасией Волочковой.

Несколько лет назад у звезд начались романтические отношения, что подтверждала сама Волочкова. Знаменитости отдыхали вместе на Мальдивах, а в Сети до сих пор можно найти фото с их поцелуями.

Однако Басков так и не увидел в бывшей артистке Большого театра спутницу жизни. По словам певца, к человеку должно тянуть не только духовно, но и физически. При этом внутренние качества для исполнителя все же важнее.

«Просто всегда сначала привлекает внешность, а потом уже начинаешь открывать душу женщины. Но чтобы жить в гармонии, надо узнать друг друга и понять плюсы и минусы», — отметил артист после напоминания об отношениях с Волочковой.

Басков признался, что он из тех мужчин, которые любят заботиться о второй половине и восхищаться. Как считает певец, создать и сохранить семью — это огромный труд, причем обстановка в доме в основном зависит от женщины. Мужчина в паре должен обеспечивать доход и заниматься социальными вопросами, уверен артист.

«На него взваливается все. А женщина должна быть тылом и поддержкой», — подытожил исполнитель в интервью kp.ru.

Ранее Николай Басков раскрыл причину смерти своего отца, ушедшего из жизни два года назад. Мужчина скончался от рака мозга.

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