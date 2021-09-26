США развернули программу по созданию компактного ядерного реактора для военных

Вашингтон, 26 сентября. Пентагон приступил к разработке мобильных ядерных реакторов для нужд военнослужащих, сообщили западные СМИ.

Специалисты будут проводить опытные работы в ядерной лаборатории на территории штата Айдахо. Первоначально ученые подготовили теоретическую базу по программе, исследовали воздействие различных систем энергообеспечения на окружающую среду. На текущий момент группа разработчиков направилась на военный объект в Айдахо, где они будут наблюдать за прототипом реактора.

Пентагон еще в 2019 году спускал компаниям требования по созданию компактного ядерного реактора для военных. Отдельно уточнялись необходимые характеристики: вес не более 40 тонн, возможность перевозить при помощи грузовика, самолета или корабля, работа в полуавтоматическом режиме до трех лет без подзарядки, выработка до десяти мегаватт. При помощи таких установок командование надеется получить мощный источник энергии для спецопераций в суровых и отдаленных точках планеты.

Генерал ВС США Джон Хайтен ранее признал, что российская армия превосходит американские войска. Вашингтон был вынужден признать свои недостатки, заметили авторы китайского портала Baijiahao. Не исключено, что МО США попытается найти для себя выгоду в сложившемся положении, уверены эксперты.