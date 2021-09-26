Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:19
20:19
Экономика
Конкурент Skoda Rapid и Hyundai Solaris от Toyota скоро выйдет на авторынок
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
20:09
Политика
Сенатор Джабаров подтвердил намерения России работать с любым правительством Германии
20:08
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в районе Северного обхода в Калининграде
Все новости

Путин прервал перепалку Жириновского и Миронова во время совещания

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 19:17
5208
Политика
Путин прервал перепалку Жириновского и Миронова во время совещания
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин прервал перепалку лидера ЛДПР Владимира Жириновского с руководителем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Российский лидер отреагировал на колкости, которыми обменивались Жириновский и Миронов во время совещания в отсутствие президента.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший», — заметил Путин, прервав спор политиков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал лидеров партий к выполнению обещаний. Глава государства также подчеркнул, что избирательный процесс прошел открыто, в соответствии с законодательством и при высокой явке.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин прервал перепалку Жириновского и Миронова во время совещания
Жириновский путин россия миронов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru