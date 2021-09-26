Путин прервал перепалку Жириновского и Миронова во время совещания

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин прервал перепалку лидера ЛДПР Владимира Жириновского с руководителем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Российский лидер отреагировал на колкости, которыми обменивались Жириновский и Миронов во время совещания в отсутствие президента.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший», — заметил Путин, прервав спор политиков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал лидеров партий к выполнению обещаний. Глава государства также подчеркнул, что избирательный процесс прошел открыто, в соответствии с законодательством и при высокой явке.