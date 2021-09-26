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Традиция русских пить сладкий чай в поезде удивила гостя из Китая
Общество
Традиция русских пить сладкий чай в поезде удивила гостя из Китая
cultinfo.ru

Пекин, 26 сентября. Уникальная культура чаепития в России удивляет иностранцев. Пользователь сети WeChat рассказал, чем русская чайная традиция отличается от китайской.

При слове чай в России возникает ассоциация — самовар. Это устройство для приготовления напитка очень популярно в качестве сувенира, их родиной считается Тула. В русском языке даже есть пословица «В Тулу со своим самоваром не ездят», что означает бессмысленность какого-либо действия, пояснил китаец.

Самая большая разница в культуре чаепития в Китае и России — русские пьют сладкий напиток и отдают предпочтение сортам черного чая.

«По-видимому, они не могут переносить пресный вкус простого черного чая», — предположил автор статьи, перевод которой публикует портал «ИноСМИ».

В Поднебесной пьют в основном зеленый чай, так как он считается полезным для здоровья. К тому же китайцы не добавляют в него сахар, уточнил пользователь сети.

Еще одно отличие заключается в том, что россияне очень любят пить чай с десертом. Китаец предупредил соотечественников, которые решатся попробовать русские сладости, чтобы они обязательно запивали их.

Традиция заказывать чай в поезде неимоверно удивила приезжего, он предполагал, что после чаепития будет сложно уснуть. Однако все оказалось наоборот.

«Так как я долго жил в России, эта привычка закрепилась у меня, поэтому, вернувшись в Китай, я пил чай без сахара, первое время мне явно чего-то не хватало», — поделился житель Поднебесной.

Чайные церемонии в России сопровождают любые посиделки, от дружеских до официальных. В вечернее время семья может провести за чашкой чая много времени, обсуждая текущие дела или просто наслаждаясь напитком.

Традиция россиян жарить мясо на мангале тоже заинтересовала китайских пользователей WeChat. Они увидели в этом не просто блюдо, а целый ритуал. Поехать на шашлык — это значит хорошо провести время на природе.

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китаец чаепитие чайная традиция
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